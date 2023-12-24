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Экс-тренер ЦСКА Аксёнов: чтобы ЦСКА поверил в Карпова, нужно показать себя в «Уфе»

Экс-тренер ЦСКА Аксёнов: чтобы ЦСКА поверил в Карпова, нужно показать себя в «Уфе»
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Российский тренер Андрей Аксёнов оценил перспективы защитника ЦСКА Вадима Карпова, который выступает на правах аренды за «Уфу».

«Чтобы ЦСКА поверил в Карпова, нужно было показать себя в отведённое ему время в «Текстильщике» или «Уфе». Если сейчас он хорошо себя покажет, то получит шанс проявить себя в ЦСКА — так всегда было и будет.

Мне тяжело сказать, что делать Вадиму после аренды в «Уфе», потому что это его решение. Но я считаю, что ему нужно проявить себя в новом клубе и показать себя стабильным игроком стартового состава. Дальше покажет время: оставаться ему в ЦСКА или пойдёт в другие клубы. Всё зависит от его отношения к футболу и тренировочному процессу», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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