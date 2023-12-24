Экс-тренер ЦСКА Аксёнов: Тикнизяну не стоит торопиться с переездом в Европу

Бывший тренер ЦСКА Андрей Аксёнов поделился мнением о защитнике московского «Локомотива» Наире Тикнизяне.

«Наир обладает достаточно хорошими футбольными качествами. Я могу сказать, что это профессионал своего дела, который умеет следить за собой и правильно относиться к себе и тренировочному процессу. У него очень хорошие лидерские качества и задатки, которые он смог сейчас раскрыть. Очень надеюсь, что в ближайшее время Наир спрогрессирует ещё больше и мы получим очень хорошего игрока.

Я бы не торопился с переездом в Европу на месте Наира. Один или пара сезонов — это не показатель. Я бы хотел, чтобы в его игре появилась стабильность, чтобы мы понимали, что он лидер своей команды. Тогда можно будет говорить о переезде в европейский чемпионат», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Тикнизян находился в системе ЦСКА с 2016 года. В 2021 году армянский футболист перешёл в стан железнодорожников.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восьмью голами и пятью результативными передачами.