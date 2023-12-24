В «Пахтакоре» прокомментировали информацию об интересе «Ростова» к Холматову

Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман прокомментировал информацию об интересе «Ростова» к полузащитнику Акмалу Холматову.

«Мы читали в прессе, что Карпин был заинтересован в нашем игроке, но никаких предложений в письменной или устной форме нам не поступало. Он игрок сборной, сейчас у нас Кубок Азии, отбор на Олимпиаду. До сентября он будет задействован. Холматов у нас в команде. Мы даже не рассматривали вопрос о его продаже или переходе. Он молодой футболист, который играет у нас. Он основной игрок в составе», — сказал Адисман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее об интересе «Ростова» к 21-летнему полузащитнику олимпийской сборной Узбекистана сообщал журналист Иван Карпов.