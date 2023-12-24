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Ещенко: Файзуллаев — лучший игрок? Пиняев тоже когда-то резко начал, а потом потерялся

Ещенко: Файзуллаев — лучший игрок? Пиняев тоже когда-то резко начал, а потом потерялся
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Бывший футболист Андрей Ещенко высказался об игре полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева. Он сравнил прогресс футболиста армейцев с выступлениями нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Можно ли назвать Файзуллаева лучшим игроком первого круга? Он хорошо провёл последние матчи. Пиняев тоже когда-то резко начал, а потом потерялся. Надо смотреть вдолгую, хотя бы сезон или половину, как Файзуллаев будет играть», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне чемпионата России 20-летний Аббосбек Файзуллаев провёл 13 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также на счету футболиста пять игр и две голевые передачи в Фонбет Кубке России.

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