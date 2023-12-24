Ещенко: не хотелось, чтобы «Сочи» уходил в ФНЛ, хотя каждый получает по заслугам

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко высказался относительно низких результатов «Сочи» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Согласен, что «Сочи» — разочарование первого круга. Имея такой подбор футболистов и такую базу, инфраструктуру и погодные условия… Посмотрим, что будет, но не хотелось бы, чтобы «Сочи» уходил в ФНЛ, хотя каждый получает по заслугам. Но с таким бюджетом и руководством клуба надо наладить и выстроить какой-то скелет, чтобы добиться результатов», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал 11 очков и на текущий момент занимает 16-е место в таблице. В последних пяти матчах РПЛ сочинский клуб три раза потерпел поражение и дважды сыграл вничью.