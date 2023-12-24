Килиан Мбаппе не присоединится к «Реалу» в январе, так как договорился с «ПСЖ»

25-летний звёздный нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе не станет игроком мадридского «Реала» в зимнее трансферное окно и останется в парижском клубе. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, и Мбаппе, и «ПСЖ» пришли к соглашению, что он не будет форсировать уход во время зимнего трансферного окна, что даёт чемпионам Франции шанс убедить его подписать новый контракт.

Напомним, в текущем сезоне Мбаппе провёл 18 матчей в составе «ПСЖ» в Лиге 1, в которых забил 18 голов и отдал две голевых передачи. Кроме того, Килиан также сыграл в шести матчах Лиги чемпионов за парижский клуб, отметившись тремя голами. Рыночная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, в данный момент составляет € 180 млн. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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