Игрок «Лутон Таун» после удара попал мячом в дыру на крыше стадиона

Полузащитник «Лутон Таун» Эндрос Таунсенд во время матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0) после удара попал мячом в дыру на крыше домашнего стадиона.

На 11-й минуте Таунсенд сместился с правого фланга в центр и решился на дальний удар. Однако мяч улетел совсем высоко и попал в дыру на крыше стадиона «Кенилворт Роуд».

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Кроме этого, всё тот же Таунсенд забил единственный мяч на 25-й минуте игры и отпраздновал, взяв футболку капитана команды Тома Локьера, который в 17-м туре АПЛ с «Борнмутом» (1:1) на 59-й минуте матча потерял сознание и перенёс остановку сердца.

На данный момент после 18 сыгранных матчей АПЛ «Лутон Таун» располагается в зоне вылета, на 18-м месте с 12 очками. «Ньюкасл Юнайтед» находится на седьмой строчке с 29 очками.