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Источник: новый спортдир «Спартака» Амарал планирует прилететь в Москву до конца 2023 года

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал планирует прилететь в Москву для начала знакомства с новым клубом до конца уходящего 2023 года. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, скорее всего, это произойдёт после католического Рождества. Амарал приедет в Москву для знакомства с инфраструктурой красно-белых.

Напомним, 22 декабря московский «Спартак» объявил о назначении на пост спортивного директора бывшего ведущего скаута «Бенфики» Томаша Амарала. Португалец приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Действующий спортивный директор клуба Пол Эшуорт займёт пост технического директора.

В данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 30 очков за 18 матчей чемпионата.