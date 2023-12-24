«Это будет бомба!» Соболев из «Спартака» анонсировал ролик с дорогими машинами

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев разместил в своём телеграм-канале видео, в котором анонсировал новый ролик, в котором он примет участие. Форвард намекнул, что в новом ролике он будет сниматься с дорогими машинами, такими как Rolls-Royce, Porsche и Lamborghini.

«Ребят, всем привет! В общем, есть бомбовые новости. Ну, как видите, вот где я нахожусь. Завтра выйдет полное видео вместе со всеми этими прекрасными машинами — Rolls-Royce, Porsche, Lamborghini. Завтра будет бомбезный ролик. Я долго этого ждал, мы долго это скрывали в тайне, но завтра вы всё увидите. Это будет просто бомба! Поэтому завтра, ближе к вечеру, это всё выйдет. Обещаю, будет просто разрыв!» — сказал Соболев в видео в своём телеграм-канале.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл 15 матчей в составе «Спартака», в которых забил три гола и отдал четыре результативных передачи. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков за 18 матчей чемпионата.