«Вулверхэмптон» — «Челси»: Доэрти удвоил преимущество хозяев

Сегодня, 24 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Вулверхэмптон» и «Челси». Команды играют на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Марио Лемина открыл счёт в матче, выведя «Вулверхэмптон» вперёд. В концовке матча, на 90+3-й минуте, Мэтт Доэрти удвоил преимущество «волков» — 2:0.

В данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 22 очка за 17 матчей чемпионата. «Вулверхэмптон» находится на 14-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует «Арсенал» (40).