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Пол Скоулз назвал одну из главных проблем «Манчестер Юнайтед»

Пол Скоулз назвал одну из главных проблем «Манчестер Юнайтед»
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Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о низкой результативности игроков английского клуба.

«У «Юнайтед» есть проблемы. Забитые мячи — это большая проблема, это четыре игры без голов и без моментов, на самом деле. Обычно в таких сезонах один или два нападающих испытывают трудности с уверенностью в себе и не могут забить гол, но это касается каждого из них. Голы не приходят ниоткуда.

Вы говорите о Мактоминее, который забил шесть голов — это ваш главный бомбардир, игрок полузащиты. Нападающие должны как-то активизироваться, обрести уверенность и привнести в команду хоть какую-то угрозу, а её нет. Забивать голы — это настоящая проблема, они должны как-то с этим разобраться», — приводит слова Скоулза Eurosport.

Напомним, 23 декабря «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Вест Хэму» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги — 0:2. Таким образом, «красные дьяволы» не смогли забить уже в четвёртой игре кряду. Подобное произошло впервые за 31 год. В последний раз четырёхматчевая серия без забитых мячей у манкунианцев была в ноябре 1992 года. На тот момент команду возглавлял шотландец сэр Алекс Фергюсон.

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