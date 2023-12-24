Защитника Грама, который был интересен «Зениту», готовы отпустить в ЦСКА

Тунисский «Сфаксьен» готов отпустить защитника команды Алаа Грама в московский ЦСКА, ранее игрок был интересен санкт-петербургскому «Зениту», сообщает Noussour.

По информации источника, армейцы сделали предложение тунисской команде, которое было принято руководством «Сфаксьена», и они не против отпустить 22-летнего Грама. Однако сам Алаа ещё не дал ответа по уходу из команды.

Центральный защитник является воспитанником «Сфаксьена» и перебрался в основу зимой 2019 года в возрасте 18 лет. В нынешнем сезоне Алаа сыграл за команду девять матчей в чемпионате Туниса, где отметился тремя голами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 800 тысяч.

При этом ещё в летнее трансферное окно «Зенит» интересовался игроком и совершил предложение, но тунисский клуб отказал.