«Манчестер Юнайтед» официально объявил о покупке Рэтклиффом акций клуба

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Английский «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения, согласно которому председатель правления INEOS сэр Джим Рэтклифф приобретёт 25% акций «Юнайтед» класса B и до 25% акций класса A.

Также сообщается, что INEOS предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

В рамках сделки INEOS согласилась с просьбой совета директоров передать ответственность за управление футбольными операциями клуба. Это будет включать все аспекты деятельности мужского и женского футбола и академий, а также два места в правлении Manchester United PLC и в правлении футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 17 матчей.