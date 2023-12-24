«Мы здесь надолго». Рэтклифф прокомментировал покупку акций «Манчестер Юнайтед»

Председатель совета директоров NEOS сэр Джим Рэтклифф высказался о покупке акций «Манчестер Юнайтед».

«Как местный житель и болельщик клуба на протяжении всей жизни, я очень рад, что нам удалось договориться с правлением «Манчестер Юнайтед» о передаче нам ответственности за управление футбольными операциями клуба. Несмотря на то что коммерческий успех клуба всегда обеспечивал наличие средств для завоевания трофеев на самом высоком уровне, в последнее время этот потенциал не был полностью раскрыт. Мы будем использовать глобальные знания, опыт и таланты всей группы INEOS Sport, чтобы способствовать дальнейшим улучшениям в клубе, а также предоставим средства для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

Мы здесь надолго и понимаем, что впереди нас ждёт много проблем и тяжёлой работы, к которой мы подойдём со всей строгостью, профессионализмом и страстью. Мы готовы сотрудничать со всеми членами клуба — советом директоров, персоналом, игроками и болельщиками, чтобы помочь клубу двигаться вперёд.

Наши общие амбиции ясны: мы все хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» вернулся на своё место, на вершину английского, европейского и мирового футбола», — говорится в заявлении Рэтклиффа на сайте «Манчестер Юнайтед».

Напомним, английский клуб сообщил, что INEOS предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 17 матчей.