Братья Глэйзеры высказались о продаже части акций «Манчестер Юнайтед»

Исполнительные сопредседатели и директора «Манчестер Юнайтед» Аврам Глэйзер и Джоэл Глэйзер прокомментировали продажу части акций клуба председателю совета директоров NEOS сэру Джиму Рэтклиффу.

«Мы рады, что договорились о сделке с сэром Джимом Рэтклиффом и INEOS. В рамках стратегического обзора, о котором мы объявили в ноябре 2022 года, мы обязались рассмотреть различные альтернативы, чтобы помочь усилить «Манчестер Юнайтед», сосредоточившись на достижении успеха для наших мужских, женских команд и команд академии.

Сэр Джим и INEOS привнесли в клуб богатый коммерческий опыт, а также значительные финансовые обязательства. А через INEOS Sport «Манчестер Юнайтед» получит доступ к опытным профессионалам, имеющим опыт создания и руководства элитными командами как внутри, так и вне игры. В «Манчестер Юнайтед» работают талантливые люди, и мы стремимся к постоянному совершенствованию на каждом уровне, чтобы помочь нашим великим болельщикам добиться ещё большего успеха в будущем», — приводит слова Глэйзеров официальный сайт клуба.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 17 матчей.