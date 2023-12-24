Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Братья Глэйзеры высказались о продаже части акций «Манчестер Юнайтед»

Братья Глэйзеры высказались о продаже части акций «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительные сопредседатели и директора «Манчестер Юнайтед» Аврам Глэйзер и Джоэл Глэйзер прокомментировали продажу части акций клуба председателю совета директоров NEOS сэру Джиму Рэтклиффу.

«Мы рады, что договорились о сделке с сэром Джимом Рэтклиффом и INEOS. В рамках стратегического обзора, о котором мы объявили в ноябре 2022 года, мы обязались рассмотреть различные альтернативы, чтобы помочь усилить «Манчестер Юнайтед», сосредоточившись на достижении успеха для наших мужских, женских команд и команд академии.

Сэр Джим и INEOS привнесли в клуб богатый коммерческий опыт, а также значительные финансовые обязательства. А через INEOS Sport «Манчестер Юнайтед» получит доступ к опытным профессионалам, имеющим опыт создания и руководства элитными командами как внутри, так и вне игры. В «Манчестер Юнайтед» работают талантливые люди, и мы стремимся к постоянному совершенствованию на каждом уровне, чтобы помочь нашим великим болельщикам добиться ещё большего успеха в будущем», — приводит слова Глэйзеров официальный сайт клуба.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 17 матчей.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» официально объявил о покупке Рэтклиффом акций клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android