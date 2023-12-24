Скауты «МЮ» оценивали Антони в € 29 млн, но клуб потратил на игрока € 100 млн

Скауты английского «Манчестер Юнайтед» оценивали футболиста Антони в € 29 млн, но клуб потратил на игрока € 100 млн, сообщает The Athletic.

По информации источника, когда главным тренером «Манчестер Юнайтед» был Уле-Гуннар Сульшер, скауты команды оценивали Антони в € 29 млн. При этом манкунианцы в середине лета 2022 года прервали переговоры по игроку «Аякса», сообщив, что клуб не заплатит за Антони более € 69 млн.

Однако в последние дни трансферного окна летом 2022 года Эрик тен Хэг потребовал подкреплений, а руководство «красных дьяволов» согласилось на трансфер в размере € 95 млн и плюс € 5 млн в качестве бонусов.

Антони в нынешнем сезоне сыграл за «Манчестер Юнайтед» 19 матчей во всех турнирах, в которых голевыми действиями не отметился. Рыночная стоимость игрока, по информации Transfermarkt, составляет € 35 млн.