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Василий Уткин предложил переименовать стадии Кубка России в стиле сериала «Слово пацана»

Василий Уткин предложил переименовать стадии Кубка России в стиле сериала «Слово пацана»
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Известный журналист и спортивный комментатор Василий Уткин предложил переименовать две стадии Кубка России, Путь РПЛ и Путь Регионов, в стиле нашумевшего отечественного сериала «Слово пацана».

«Кстати, вполне можно переименовать в Кубке России две части турнира. Один пусть будет путь пацанов, а другой — путь чушпанов», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, в Кубке России команды разделены на два Пути: РПЛ и Регионов. По первому идут клубы элитного дивизиона, по второму — все остальные, включая представителей Медиалиги. 16 команд РПЛ разбили на четыре группы. Перед жеребьёвкой их раскидали по корзинам с учётом выступления в прошлом сезоне.

В Пути РПЛ команды играют в плей-офф по два матча на каждой стадии: один дома, один в гостях. Победитель проходит в следующий этап, проигравший получит право сыграть в Пути регионов.

ЦСКА является действующим победителем турнира. Армейцы вышли в финал как победитель Пути РПЛ, а «Краснодар» — как победитель Пути регионов.

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