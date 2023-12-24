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«Манчестер Юнайтед» зимой сможет подписать максимум двух игроков — The Athletic

«Манчестер Юнайтед» зимой сможет подписать максимум двух игроков — The Athletic
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Английский «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно сможет подписать максимум двух игроков, сообщает The Athletic.

По информации источника, летние трансферы «манкунианцев» подтолкнули английскую команду к черте нормативных ограничений, установленных АПЛ и УЕФА. Это означает, что максимальное количество возможных подписаний зимой может быть только два.

Напомним, летом «красные дьяволы», по информации интернет-портала Transfermarkt, подписали полузащитника Мэйсона Маунта за € 64,2 млн, нападающего Расмуса Хойлунда за € 73,9 млн, вратаря Андре Онана за € 50,2 млн, голкипера Алтая Байындыра за € 5 млн и арендовали Софьяна Амрабата за € 9 млн у «Фиорентины».

На данный момент после 18 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» находится на восьмом месте с 28 очками.

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