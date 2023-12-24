Главный тренер «Краснодара» Ивич высказался о статусе зимнего чемпиона РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал тот факт, что его команда ушла на перерыв в статусе зимнего чемпиона Российской Премьер-Лиги.

«Я рад, что мы первые. Все слова благодарности надо адресовать моим игрокам, помощникам и фанатам. Что касается статистики о том, что зимний чемпион РПЛ обычно выигрывает чемпионат, то я ей не интересовался. Всё, что держит меня в форме – результаты команды. Для нас очень важно, что мы закончили эту часть сезона лидерами. Это первый случай в истории клуба. РПЛ ― тяжёлая лига с отличными командами, хорошими игроками и тренерами. Мы ― самый молодой клуб РПЛ с точки зрения того, когда была создана команда. Так что это важно для клуба, города и всей РПЛ.

Победа над ЦСКА ― одна из важнейших в истории? Она может стать такой, но чемпионат ещё не закончен. Безусловно, эта победа дала нам заряд дикой уверенности. Мы не показывали фантастического футбола, но сумели выиграть. При этом у нас не было нескольких ключевых игроков ― особенно Кордобы. Джон ― важнейший игрок для нас. Все знают, что Кордоба ― фантастический футболист. Но мы доказали, что можем побеждать и без него, без человека, который забил много важных голов и принёс кучу очков. И это здорово», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с главным тренером «Краснодара» Владимиром Ивичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время!

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.