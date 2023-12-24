Игрок «Ромы» Саншеш отреагировал на исключение из заявки на матч с «Наполи»

Полузащитник футбольного клуба «Рома» Ренату Саншеш удалил заглавную фотографию своего аккаунта в соцсети, а также все упоминания римской команды в описании профиля. Это произошло после того, как португалец был исключён из заявки на матч 17-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (2:0).

Напомним, в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (0:2) Саншеш вышел на поле на 46-й минуте, однако уже через 18 минут наставник «Ромы» Жозе Моуринью провёл обратную замену.

26-летний футболист выступает за итальянцев с лета 2023 года на правах аренды из «ПСЖ». В текущем сезоне Ренату принял участие девяти встречах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. В этих матчах Саншеш провёл на поле всего 228 минут.

На данный момент «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 28 очков.