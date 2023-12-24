Врач ЦСКА: зрители называют наших футболистов деревянными, но РПЛ — тяжелейшая нагрузка

Глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС), а также главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о критике в адрес российских футболистов со стороны обычного зрителя, заявив, что обычный человек не может даже представить, какие тяжелейшие нагрузки они переносят.

«Что говорит обычный зритель, когда смотрит российский футбол? Я за их деньги землю грыз бы, а они шагом ходят. Косолапые, безрукие и деревянные, правильно? На самом деле, элитный футбол, а российский футбол высокого уровня точно можно отнести к элитному, — это тяжелейшая нагрузка, которую даже представить себе не может обычный человек. Если взять анализы футболиста сразу после игры, то для обычного человека это показатель госпитализации и реанимации», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».

Напомним, Безуглов является бывшим врачом сборной России по футболу, руководителем медицинского департамента ПФК ЦСКА, автором книг и научных статей.