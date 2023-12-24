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«Реал» не будет выкупать Кепу Аррисабалагу после завершения аренды — AS

«Реал» не будет выкупать Кепу Аррисабалагу после завершения аренды — AS
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Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага, вероятнее всего, вернётся в лондонский «Челси» после завершения аренды в испанском клубе. Об этом сообщает AS.

По информации источника, маловероятный выкуп футболиста связан с приближающимся восстановлением основного голкипера «сливочных» Тибо Куртуа, а также с уверенной игрой украинца Андрея Лунина в нынешнем сезоне.

Напомним, в текущем сезоне Аррисабалага провёл 15 матчей, в которых пропустил 12 голов и в семи играх сохранил свои ворота в неприкосновенности. В свою очередь, Лунин принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов и в четырёх матчах сыграл «на ноль».

Контракт 29-летнего Кепы с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 20 млн.

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