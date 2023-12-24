«Пока СВО идёт, вариантов нет». Аршавин — о возвращении России после отстранения

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением, когда может состояться возвращение российских клубов в евротурниры.

«Как скоро, на мой взгляд, может состояться возвращение российских клубов в евротурниры? Пока СВО идёт, думаю, вариантов нет. Но затем мы наверняка снова будем играть в европейских турнирах», — приводит слова Аршавина «Спорт уик-энд».

Напомним, 20 декабря стало известно, что исполком РФС практически единогласно принял решение остаться в УЕФА. При этом президент РФС Александр Дюков заявлял, что вопрос перехода России в Азию может быть вновь поднят в будущем.

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.