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Алжирский защитник Черифи отклонил предложение ЦСКА

Алжирский защитник Черифи отклонил предложение ЦСКА
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Алжирский защитник тунисской команды «Клуб Африкен» Тауфик Черифи отклонил предложение московского ЦСКА, сообщает Touwensa.

По информации источника, Черифи отклонил предложение армейцев, даже после того, как красно-синие повысили финансовые условия. Контракт с нынешним клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

22-летний центральный защитник хочет остаться в тунисской команде и добиться титулов вместе с ней. При этом Тауфик через «Клуб Африкен» хочет попасть в основную сборную Алжира.

Футболист является воспитанником алжирского «Кабилие», откуда зимой 2022 года перебрался в «Клуб Африкен». В нынешнем сезоне Чефири сыграл за команду 13 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 450 тысяч.

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