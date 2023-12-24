Алжирский защитник Черифи отклонил предложение ЦСКА

Алжирский защитник тунисской команды «Клуб Африкен» Тауфик Черифи отклонил предложение московского ЦСКА, сообщает Touwensa.

По информации источника, Черифи отклонил предложение армейцев, даже после того, как красно-синие повысили финансовые условия. Контракт с нынешним клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

22-летний центральный защитник хочет остаться в тунисской команде и добиться титулов вместе с ней. При этом Тауфик через «Клуб Африкен» хочет попасть в основную сборную Алжира.

Футболист является воспитанником алжирского «Кабилие», откуда зимой 2022 года перебрался в «Клуб Африкен». В нынешнем сезоне Чефири сыграл за команду 13 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 450 тысяч.