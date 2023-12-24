«Крыша — дорогое удовольствие». Аршавин — о возможном возврате РПЛ к системе «весна-осень»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном возвращении Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень».

«Оправдывает ли себя переход на систему «осень-весна»? Я остаюсь приверженцем старой системы, но, учитывая наши погодные условия, даже при ней всё равно будут матчи при ужасных погодных условиях.

Может, в условиях отсутствия еврокубков стоит уплотнить календарь чемпионата с апреля до ноября? И нужно ли возвращаться на прежнюю систему? Насколько я знаю, все клубы РПЛ против возврата на прежнюю систему. Просто составителям календаря нужно учитывать погодные условия в нашей стране, ранней весной и поздней осенью проводить матчи в тех регионах, в которых будет теплее. Ну и, конечно, в Питере.

Хорошо бы по всей стране настроить таких стадионов, как в Санкт-Петербурге? К сожалению, крыша — дорогое удовольствие. Хотя, безусловно, её у ряда отечественных арен явно не хватает», — приводит слова Аршавина «Спорт уик-энд».