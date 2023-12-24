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«До сих пор тяжело поверить». Игрок «Уфы» Голубев — о падении команды с РПЛ до Второй лиги

«До сих пор тяжело поверить». Игрок «Уфы» Голубев — о падении команды с РПЛ до Второй лиги
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Полузащитник и капитан «Уфы» Артём Голубев прокомментировал стремительное падение своей команды от выступлений в Российской Премьер-Лиге до игры в ЛЕОН-Второй лиге.

«Тяжело до сих пор в это поверить, но это часть игры. Не хочется углубляться, потому что о плохом стараюсь не думать. Было много подводных камней, которых даже до конца не знаю, но это факт. Так что надо это просто принять, как бы тяжело ни было.

Уровень РПЛ? На мой взгляд, уровень нашего футбола очень приличен. Не зря наши команды выступали в европейских компаниях и, уверен, будут дальше выступать. Всегда нужно время, чтобы привыкнуть к скоростям. Тем более в РПЛ играют большие мастера, у которых ты учишься», — приводит слова Голубева ya-trener.ru.

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