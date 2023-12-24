Квинси Промес — лучший игрок первой части РПЛ по версии Sofascore

Статистический портал Sofascore представил список лучших футболистов первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Лучшим стал игрок московского «Спартака» Квинси Промес со средней оценкой 7,65. На втором месте расположился бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо (7,58). Тройку лидеров замкнул ещё один игрок из санкт-петербургской команды Вендел (7,53). Отметим, что в топ-10 нет ни одного представителя лидера чемпионата — «Краснодара».

Топ-10 лучших игроков первой части РПЛ:

1. Квинси Промес («Спартак») — 7,65.

2. Клаудиньо («Зенит») — 7,58.

3. Вендел («Зенит») — 7,53.

4. Фёдор Чалов (ЦСКА) — 7,47.

5. Матео Кассьерра («Зенит») — 7,43.

6. Дуглас Сантос («Зенит») — 7,36.

7. Матиас Перес («Оренбург») — 7,33.

8. Гленн Бейл («Крылья Советов») — 7,31.

9. Габриэль Флорентин («Оренбург») — 7,31.

10. Константин Тюкавин («Динамо») — 7,31.