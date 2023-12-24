«МЮ» в 2023-м был абсолютным позором». Гари Невилл — о покупке Рэтклиффом 25% акций клуба

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне телеэксперт Гари Невилл прокомментировал новость о том, что британский миллиардер, председатель совета директоров компании INEOS сэр Джим Рэтклифф приобрёл 25% акций «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» в 2023 году был абсолютным позором. Время для проведения сделки действительно ужасное, и ни одна функционирующая организация даже не подумала бы об этом. В любом случае всего наилучшего Джиму Рэтклиффу, я надеюсь, что он сможет каким-то образом найти способ вернуть клуб в порядок и снова сделать его уважаемым как на поле, так и за его пределами», — написал Невилл в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 24 декабря, английский «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения, согласно которому председатель правления INEOS сэр Джим Рэтклифф приобретёт 25% акций «Юнайтед» класса B и до 25% акций класса A.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 17 матчей.