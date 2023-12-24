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Супруга Карпина показала, как тренер сборной России проводит время на отдыхе

Супруга Карпина показала, как тренер сборной России проводит время на отдыхе
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Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала видео с отдыха, на котором её муж проводит время с детьми на пляже.

Валерий Карпин играет с детьми на отдыхе. Видеоролик:

Сейчас 54-летний специалист находится в отпуске. Валерий Карпин вернётся к работе с «Ростовом» 10 января, когда футболисты соберутся на медицинский осмотр перед сборами в Объединённых Арабских Эмиратах. Ранее стали известны соперники «Ростова» по контрольным матчам на сборах в ОАЭ в качестве подготовки к возобновлению сезона Российской Премьер-Лиги. «Ростов» сыграет с «Родиной», «Астаной», «Пари Нижний Новгород» и «Локомотивом». Ещё один соперник будет объявлен позднее. Первый матч сборной России в 2024 году ожидается в марте.

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