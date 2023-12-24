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«Не так мы хотели его закончить». Серхио Рамос подвёл итоги 2023 года для «Севильи»

«Не так мы хотели его закончить». Серхио Рамос подвёл итоги 2023 года для «Севильи»
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Защитник «Севильи» Серхио Рамос высказался после финального матча команды в 2023 году. «Севилья» проиграла на выезде мадридскому «Атлетико» (0:1) в перенесённой игре 4-го тура чемпионата Испании.

«Не так мы хотели закончить год, но мы боролись до конца. Теперь пришло время сделать перерыв и подвести итоги. Нацелены на продолжение работы и рост в 2024 году. Мы будем вместе стремиться расти», — написал Рамос в соцсети X.

37-летний Рамос является воспитанником «Севильи». В 2005 году он покинул команду и перешёл в мадридский «Реал», а в 2021-м на два сезона оказался в «ПСЖ». Летом 2023 года на правах свободного агента защитник вернулся в родную команду.

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