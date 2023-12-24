Юрий Сёмин назвал команду РПЛ, которая поборется с «Зенитом» и «Краснодаром» за золото

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин рассказал, какая команда Российской Премьер-Лиги может навязать борьбу «Зениту» и «Краснодару» в гонке за чемпионство в РПЛ.

«Интрига в текущем сезоне закручена очень лихо. Все говорят про «Краснодар» и «Зенит», но не стоит недооценивать «Динамо». Они тоже участвуют в чемпионской гонке. Команда Лички дважды за сезон смогла обыграть сине-бело-голубых — это говорит о серьезном уровне. На «Динамо» меньше давления, чем на «Зенит» и «Краснодар», потому что они не лидировали в этом сезоне», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.