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В «Аяксе» дали согласие на подписание Сперцяна летом, но затем передумали — Het Parool

В «Аяксе» дали согласие на подписание Сперцяна летом, но затем передумали — Het Parool
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В руководстве нидерландского «Аякса» дали согласие на подписание полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна летом 2023 года, но затем передумали, сообщает Het Parool.

По информации источника, руководство отказалось сотрудничать с российской командой из-за политической ситуации в мире. Впоследствии амстердамский клуб на замену Сперцяну подписал Жорже Микаутадзе и Чуба Акпома.

На данный момент «Аякс» после 16 сыгранных матчей нидерландской Эредивизии располагается на пятом месте с 25 очками, хотя ещё в начале сезона амстердамцы находились в зоны вылета.

Сперцян в сезоне-2023/2024 сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восьмью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. При этом «быки» после 18 сыгранных матчей МИР РПЛ являются лидерами чемпионата с 38 очками.

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