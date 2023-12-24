Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали 20-летнего защитника «Аталанты»

Английский «Манчестер Юнайтед» следит за 20-летним центральным защитником «Аталанты» Джорджио Скальвини, сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, скауты «красных дьяволов» наблюдали за футболистом во время последних игр. Также сообщается, что после трансферов Амада Диалло и Расмуса Хойлунда у двух клубов сложились очень хорошие отношения.

В текущем сезоне Скальвини провёл за «Аталанту» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Скальвини со стороны мюнхенской «Баварии» и мадридского «Реала».