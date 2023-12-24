Два игрока системы «Реала», обвиняемые в рассылке секс-видео, отказались давать показания

Двое из четырёх игроков академии мадридского «Реала», в отношении которых ведётся судебное расследование из-за подозрений в распространении секс-видео с участием несовершеннолетней девушки, отказались давать показания в суде. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, двое других игроков из системы «Реала» дали показания, хотя и только в ответ на вопросы своих адвокатов, в то время как двое остальных отказались, заявив, что они не сделают этого до тех пор, пока их мобильные телефоны не будут переданы суду, дата чего пока не установлена.

Адвокат одного из двух игроков, который дал показания, заявил, что его клиент дал показания по собственной воле, потому что «ему нечего скрывать», поскольку он подтвердил свою невиновность и не имеет никакого отношения к фактам, в которых его обвиняют.

Напомним, минувшей осенью молодая девушка стала жертвой того, что футболисты системы мадридского «Реала» распространяли сексуальное видео с её участием в мессенджере WhatsApp. С целью разобраться в этой ситуации в полицию обратилась мама 16-летней девушки, присутствующей на видео.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.