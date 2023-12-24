«Мы сами себе враги». Почеттино — о поражении «Челси» от «Вулверхэмптона» в АПЛ

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:2).

«Мы ошиблись, мы должны винить только себя. Именно поэтому мы сегодня не выиграли, потому что в первом тайме у нас были шансы забить. В АПЛ, если ты недостаточно хладнокровен при реализации голевых моментов, ты всегда можешь пропустить.

Мы не навязывали борьбу в первые пять минут второго тайма, мы дали им подать слишком много угловых. В такие моменты речь идёт о том, что нужно показывать большую конкуренцию и быть сильнее.

Я согласен, что мы сами себе враги. Я не хочу отнимать заслуги у «Вулверхэмптона». Они забили и сделали свою работу. Но в первом тайме мы были лучше. И из-за того, что мы не смогли забить, мы не выиграли матч», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, после результата данного матча «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 22 очка за 18 матчей чемпионата. «Вулверхэмптон» же поднялся на 11-ю строчку, заработав также 22 очка. Лидирует «Арсенал» (40).