В ЦСКА опровергли информацию об интересе к алжирскому защитнику Черифи

Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о том, что армейцы делали предложение по трансферу алжирскому защитнику тунисской команды «Клуб Африкен» Тауфику Черифи. Напомним, ранее сообщалось, что «Клуб Африкен», за который выступает Тауфик Черифи, отклонил предложение московского ЦСКА по трансферу игрока.

«Подоспел инсайд об алжирском ЦЗ. И вновь ошибочный: не утверждали и предложения не делали.

Похожих инсайдов вообще будет много в ближайшее время, как раз таки из-за текущего формата работы, так как просматривается очень много футболистов — зачастую не самых известных молодых ребят и не самых привычных рынков.

Предположим, что среди прочих позиций интересно потенциальное усиление центра поля, и за последние несколько недель было проанализировано порядка 40 кандидатов, потенциал которых может быть выше условной оценки ТМ и текущей стоимости. И по итогам просмотра по 8 футболистам клуб, допустим, решил узнать разными способами их стоимость, планы и т.д., чтобы составить более полное представление о рациональности того или иного трансфера.

Далее, как вы понимаете, все эти фамилии могут оказаться в СМИ, потому что даже такой «интерес» от ЦСКА уже может работать и по-разному быть использован — как нами, так и другими участниками трансферных процессов", — написал Брейдо в своём телеграм-канале.