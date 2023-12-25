Андрей Аршавин назвал главный провал в РПЛ по итогам первой части сезона

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин рассказали, какие команда провели первую части текущего сезона Российской Премьер-Лиги лучшего всего, а какой клуб стал главным провалом по итогам первой части текущего сезона.

«Больше всех понравились «Пари НН», самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Меньше всего — «Урал», мне кажется, что они провалили осеннюю часть чемпионата. Начали неплохо, шли в лидерах, но затем откатились сильно вниз», — приводит слова Аршавина «Газета.Ru».

Напомним, в данный момент «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 18 матчей. «Крылья Советов» располагаются на шестом месте, в активе самарцев 29 очков после аналогичного количества игр. «Факел» находится на 11-й строчке, у воронежцев 21 очко после 18 встреч. «Урал» же располагается на 12-м месте в РПЛ, при том в начале чемпионата екатеринбургский клуб шёл в первой тройке, а после выдал 10-матчевую серию без побед в РПЛ.