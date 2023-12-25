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«Здесь я стал мужчиной». Эмиль Форсберг попрощался с «РБ Лейпциг»

«Здесь я стал мужчиной». Эмиль Форсберг попрощался с «РБ Лейпциг»
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Полузащитник Эмиль Форсберг сказал прощальные слова перед переходом в клуб из МЛС — «Нью-Йорк Ред Буллз», а также подвёл итоги своим выступлениям в составе «РБ Лейпциг».

«Здесь я стал мужчиной. Мы с «Лейпцигом» идеально подошли к другу другу. Мы прошли через трудные моменты, пережили много удивительных событий и вместе завоевали титулы.

Девять лет, проведённых здесь, были прекрасными для меня и моей семьи. Я не мог и надеяться на лучшее. «РБ Лейпциг» стал моей семьёй. Не только команда, но и весь клуб, все его сотрудники и болельщики. Я очень горжусь тем, чего мы добились вместе — двумя трофеями Кубком Германии и Суперкубком.

Лейпциг – наш второй дом. Мои дети жили только в Лейпциге. Мы всегда чувствовали себя здесь очень комфортно. Мне грустно, но в то же время я очень благодарен. Это прощание, но не прощание навсегда. Я обязательно вернусь!», — приводит слова Форсберга пресс-служба клуба.

32-летний Форсберг выступал за «Лейпциг» с января 2015 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «РБ Лейпциг» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

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