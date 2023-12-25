Стало известно, за какую цену «Барселона» может выкупить Канселу у «Манчестер Сити»

Стало известно, за какую стоимость испанская «Барселона» может выкупить защитника команды Жоау Канселу у английского «Манчестер Сити», сообщает Sport.

По информации источника, сине-гранатовым придётся заплатить € 30 млн летом, если они хотят сохранить игрока на постоянной основе.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что «каталонцы» постараются выкупить Жоау Феликса и Кансело, чтобы сохранить в своих рядах португальский дуэт.

В нынешнем сезоне Канселу сыграл за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя мячами и двумя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 40 млн.

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