Игрок «Зенита» Вендел сыграл на улице в футбол с бразильскими детьми

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел опубликовал видео в одной из социальных сетей со своего отпуска в Бразилии.
Футболист российской команды играет в футбол с бразильскими детьми на улицах латиноамериканской страны.
Вендел является воспитанником бразильского «Флуминенсе», откуда зимой 2018 года перешёл в португальский «Спортинг». Осенью 2020 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, «Зенит» подписал бразильца за € 20,3 млн.
В нынешнем сезоне Вендел сыграл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, где отметился четырьмя мячами и шестью голевыми передачами. Рыночная стоимость бразильского полузащитника составляет € 24 млн.
«Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, в активе команды Сергея Семака 36 очков в 18 матчах.
Вендел готовится к сезону за пределами России: