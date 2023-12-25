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Игрок «Зенита» Вендел сыграл на улице в футбол с бразильскими детьми

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел опубликовал видео в одной из социальных сетей со своего отпуска в Бразилии.

Футболист российской команды играет в футбол с бразильскими детьми на улицах латиноамериканской страны.

Вендел является воспитанником бразильского «Флуминенсе», откуда зимой 2018 года перешёл в португальский «Спортинг». Осенью 2020 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, «Зенит» подписал бразильца за € 20,3 млн.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, где отметился четырьмя мячами и шестью голевыми передачами. Рыночная стоимость бразильского полузащитника составляет € 24 млн.

«Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, в активе команды Сергея Семака 36 очков в 18 матчах.

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Вендел готовится к сезону за пределами России: