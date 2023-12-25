Килиан Мбаппе нарядился в костюм Санты-Клауса

Пресс-служба УЕФА опубликовала в одной из социальных сетей фотографию с нападающим французского «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.

Форвард сборной Франции нарядился в костюм Санты-Клауса

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА УЕФА

Напомним, в текущем сезоне Мбаппе провёл 16 матчей в составе «ПСЖ» в Лиге 1, в которых забил 18 голов и отдал две голевых передачи. Кроме того, Килиан также сыграл в шести матчах Лиги чемпионов за парижский клуб, отметившись тремя голами. Рыночная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, в данный момент составляет € 180 млн. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

«ПСЖ» располагается на первой строчке турнирной таблицы Лиги 1, в активе команды Луиса Энрике 40 очков в 17 матчах.

Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова после матча ЛЧ: