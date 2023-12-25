Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это типично для них, стыдно». Эдин Джеко – о жалобах «Галатасарая» на судейство

«Это типично для них, стыдно». Эдин Джеко – о жалобах «Галатасарая» на судейство
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко раскритиковал «Галатасарай» за жалобы на судейство после матча 18-го тура турецкой Суперлиги (0:0). «Галатасарай» опубликовал фотографию нападающего клуба Мауро Икарди с синяком под глазом, полученного вовремя встречи.

«Икарди ударился головой о штангу ворот, и они выложили его в социальной сети и кричали о пенальти… это типично для них. Стыдно», — приводит слова Джеко журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети X (ранее Twitter).

После этого матча в активе обоих клубов стало по 44 очка. «Фенербахче» занимает первое место, обходя «Галатасарай» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Фенербахче» встретится с «Истанбулспором», а «Галатасарай» проведёт матч с «Коньяспором».

Материалы по теме
Фото
«Галатасарай» раскритиковал судейство в матче с «Фенербахче» и показал фингал Икарди

Массовая драка в матче турецких «Бурсаспора» и «Диярбекирспора»

Турция - Суперлига . 18-й тур
24 декабря 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Фенербахче
Стамбул
Окончен
0 : 0
Галатасарай
Стамбул
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android