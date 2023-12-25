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«Это типично для них, стыдно». Эдин Джеко – о жалобах «Галатасарая» на судейство

Нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко раскритиковал «Галатасарай» за жалобы на судейство после матча 18-го тура турецкой Суперлиги (0:0). «Галатасарай» опубликовал фотографию нападающего клуба Мауро Икарди с синяком под глазом, полученного вовремя встречи.

«Икарди ударился головой о штангу ворот, и они выложили его в социальной сети и кричали о пенальти… это типично для них. Стыдно», — приводит слова Джеко журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети X (ранее Twitter).

После этого матча в активе обоих клубов стало по 44 очка. «Фенербахче» занимает первое место, обходя «Галатасарай» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Фенербахче» встретится с «Истанбулспором», а «Галатасарай» проведёт матч с «Коньяспором».

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