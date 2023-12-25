Диего Симеоне подвёл итоги 2023 года для «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил выступление испанской команды в 2023 году.

«Мы провели очень хороший год. В 50 матчах проиграли только восемь раз, одержали 34 победы, забили 104 гола. Так что год, с декабря по декабрь, получился очень хорошим», — приводит слова Симеоне Marca.

23 декабря в матче 18-го тура испанской Примеры встречались мадридский «Атлетико» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На данный момент после 18 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Атлетико» поднялся на третье место и имеет в своём активе 38 очков. «Севилья» располагается на 15-й строчке с 16 очками.

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