Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Диего Симеоне подвёл итоги 2023 года для «Атлетико»

Диего Симеоне подвёл итоги 2023 года для «Атлетико»
Комментарии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил выступление испанской команды в 2023 году.

«Мы провели очень хороший год. В 50 матчах проиграли только восемь раз, одержали 34 победы, забили 104 гола. Так что год, с декабря по декабрь, получился очень хорошим», — приводит слова Симеоне Marca.

23 декабря в матче 18-го тура испанской Примеры встречались мадридский «Атлетико» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На данный момент после 18 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Атлетико» поднялся на третье место и имеет в своём активе 38 очков. «Севилья» располагается на 15-й строчке с 16 очками.

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов:

Материалы по теме
Диего Симеоне — о 3:3 с «Хетафе»: всё пошло насмарку после решения судьи удалить Савича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android