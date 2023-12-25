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Агент Осимхена объяснил, почему игрок продлил контракт с «Наполи»

Агент Осимхена объяснил, почему игрок продлил контракт с «Наполи»
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Роберто Календа, агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, прокомментировал продолжение сотрудничества своего клиента с итальянским клубом.

«Виктору хорошо в «Наполи» и он хочет побеждать с клубом. Он не только говорил, но и доказывал это на поле. Мы только что заключили важнейшее для итальянского футбола продление контракта», — приводит слова Календы ITASportPress.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провёл за «партенопейцев» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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