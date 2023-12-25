Андрей Аршавин признался, что не знает свою должность в «Зените»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о своей должности в петербургском клубе.

«Я не знаю на самом деле. Уже табличку раз шесть меняли. Кабинет тот же, все мои функции одни и те же, а табличка меняется. Заместитель председателя правления футбольного клуба «Зенит» по спортивным вопросам. Наверное, так», — сказал Аршавин в эфире телепрограммы «Шоу Воли».

Напомним, Андрей Аршавин завершил профессиональную футбольную карьеру в январе 2019 года. Он известен по выступлениям за сборную России, петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». За свою карьеру он завоевал в общей сложности семь трофеев.

Материалы по теме Андрей Аршавин назвал главный провал в РПЛ по итогам первой части сезона

Аршавин забил пенальти пяткой: