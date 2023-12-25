Салах – о матче «Ливерпуля» с «Арсеналом»: знаем, что не можем продолжать так терять очки

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал результат матча с «Арсеналом» в 18-м туре чемпионата Англии. Встреча прошла в Ливерпуле и завершилась со счётом 1:1. Салах в этой встрече стал автором забитого гола.

«Мы знаем, что не можем продолжать так терять очки, и будем продолжать бороться, чтобы добиться большего», — написал Салах в своей социальной сети X (ранее Twitter).

На данный момент «Арсенал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 40 очков. «Ливерпуль», в свою очередь, занимает второе место, набрав 39 очков.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах принял участие в 18 матчах, в которых записал в свой актив 12 голов и 7 результативных передач. Также на его счету три гола и результативная передача пяти матчах Лиги Европы.

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