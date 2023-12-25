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Источник: Кубо может получить семикратное повышение зарплаты в «Манчестер Юнайтед»

Источник: Кубо может получить семикратное повышение зарплаты в «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Express, руководство английского клуба намерено увеличить нынешний оклад 22-летнего футболиста «Реала Сосьедад» в семь раз, чтобы гарантировать его согласие на переход в январе.

Напомним, действующее трудовое соглашение Кубо с клубом рассчитано до лета 2027 года. В нынешнем сезоне японский футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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