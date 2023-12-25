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Довбик и Цыганков сделали дорогостоящий подарок украинским военным

Довбик и Цыганков сделали дорогостоящий подарок украинским военным
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Украинские футболисты «Жироны» Артём Довбик и Виктор Цыганков приобрели и подарили автомобиль для нужд 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады своей страны.

«От командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады хотим поблагодарить Артёма Довбика и Виктора Цыганкова за предоставление этого автомобиля», – говорится в видеообращении, опубликованном на сайте Sportarena.com.

Ранее сообщалось, что Артём Довбик попал в число претендентов на награду лучшему игроку Ла Лиги в декабре.

В текущем сезоне испанского чемпионата в активе Довбика 11 голов и четыре ассиста в 17 матчах за клуб. У Цыганкова три гола и столько же результативных передач в 14 встречах.

«Жирона» находится на втором месте турнирной таблицы Ла Лиги с 45 очками.

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