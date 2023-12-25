Президент киевского «Динамо» записал новогоднее обращение к украинцам

Официальный сайт «Динамо» опубликовал приветствие от президента клуба Игоря Суркиса с рождественскими и новогодними праздниками.

«Дорогие болельщики! От имени футбольного клуба «Динамо» Киев поздравляю вас с грядущими праздниками – Рождеством Христовым и Новым годом!

Завершается ещё один трудный год. Год, исполненный испытаний и вызовов. Но наш народ не устаёт доказывать своё свободолюбие и несокрушимость, умение сплотиться и поддерживать друг друга. Безусловно, украинский футбол в новых реалиях переживает нелёгкие времена, но главное, что он сохранился и продолжает приносить людям положительные эмоции, которые сейчас так необходимы. Мы все держим кулаки за нашу национальную команду и желаем ей выхода в Евро в следующем году, радуют юношеские и молодёжные сборные. Сохранить и воспитать новые поколения талантливых украинских игроков – в этом мы видим основную миссию отечественного футбольного хозяйства.

Время рождественских праздников всегда наполнено особой магией и ожиданием чуда. Именно в это время люди загадывают желания и ожидают исполнения мечтаний, надеясь на лучшую и счастливую жизнь. Сердца наполняются верой, надеждой и любовью. Всех наших верных болельщиков мы благодарим за поддержку команды на протяжении всего года и надеемся вскоре увидеться на стадионах!» – говорится в сообщении.

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