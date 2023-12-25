«На него возлагаем огромные надежды». Почеттино — об игроке «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил игру нападающего Николаса Джексона.

«Мы останемся без него на месяц из-за поездки на Кубок Африки. Если сравнить Джексона с другими игроками, то он забивал голы. Мы не можем винить его, мы одна команда. Он молодой, и у «Челси» на него огромные надежды», — приводит слова Почеттино BBC.

Джексон перешёл в «Челси» из «Вильярреала» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 37 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает 22-летнего нападающего в € 35 млн.

В нынешнем сезоне Джексон сыграл 21 матч, забил 8 мячей и отдал 1 голевую передачу.

После 18 туров «Челси» располагается на 10-м месте в АПЛ с 22 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (40 очков).